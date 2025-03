Derramou algo no chão? Pegue uma vassoura e varra. O emoji da vassoura é um símbolo de arrumação e limpeza. É também a escolha de transporte para as bruxas. O emoji de vassoura mostra uma vassoura de madeira tradicional com cabo longo e cerdas em forma de bastão. Este emoji dá a sensação de limpeza. O emoji da vassoura costuma ser usado quando se fala em limpeza, empregadas domésticas, algo ou alguém que está sujo e precisa ser limpo e qualquer outra coisa que envolva limpeza. Também pode ser usado no contexto de bruxas e Halloween. Exemplo: Benny, pegue o 🧹 e limpe sua bagunça.

Keywords: bruxa, limpar, varrer, vassoura

Codepoints: 1F9F9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )