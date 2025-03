O emoji de balde representa um balde de plástico azul com uma alça usado para transportar materiais de um lugar para outro. Embora esse emoji não seja encontrado em todas as plataformas ou dispositivos, ele ainda pode ser usado no contexto de limpeza ou limpeza, ou ao falar sobre as melhores ferramentas de construção para castelos de areia.

Copiar

Keywords: balde, barril

Codepoints: 1FAA3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )