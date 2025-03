Você está indo para cima ou para baixo? Um elevador é uma ótima opção para quem quer pular as escadas. O emoji do elevador mostra um quadrado azul com três bonequinhos em um retângulo e setas acima deles apontando para cima ou para baixo. A cor e o estilo deste emoji variam de acordo com o teclado emoji. Use o emoji de elevador ao falar sobre elevadores, elevadores e prédios com muitos andares, como um hotel, hospital ou prédio de escritórios. Exemplo: “Danny tem medo do porque ela ficou presa nele uma vez. Vamos pelas escadas.

Keywords: acessibilidade, elevador, elevar, subir

Codepoints: 1F6D7

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )