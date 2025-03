Pedindo serviço de quarto? Carregue-o no quarto. Os hotéis são sua casa longe de casa para dormir, relaxar e aproveitar suas férias. Trabalhando? Transforme-o em um local de trabalho. O emoji do hotel mostra um prédio de vários andares com janelas. Algumas versões deste emoji têm uma letra “H” para identificá-lo como um hotel. O emoji do hotel pode transmitir uma sensação de conforto, relaxamento, luxo ou emoção. Use este emoji ao falar sobre viagens, férias, empregadas domésticas, carregadores, serviço de quarto, viagens de trabalho e relaxamento. Exemplo: Brenda reservou uma suíte em um hotel 5 estrelas 🏨 esta noite!

Keywords: hotel, prédio

Codepoints: 1F3E8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )