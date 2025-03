Ding…Ding…Ding! O serviço é necessário aqui. O emoji Bellhop mostra uma campainha de serviço tradicional com um botão na parte superior que é pressionado para tocar a campainha. Este sino é usado para alertar ou convocar os funcionários do hotel, como um carregador para pegar sua bagagem. Um sino de carregador geralmente é colocado na recepção ou na área de recepção. Este emoji dá a sensação de acordar, estar alerta e pronto para servir. Use este emoji ao se referir a um hotel, carregador, carregador, setor de serviços, alerta ou lembrete. Exemplo: Ligue para o 🛎 quando chegar ao hotel, porque o carregador está assistindo TV no quarto dos fundos.

Keywords: hotel, sineta, sino

Codepoints: 1F6CE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )