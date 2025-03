Ding... Ding... Ding! Il servizio è necessario qui. L'emoji Bellhop mostra un tradizionale campanello di servizio con un pulsante in alto che viene premuto per suonare il campanello. Questo campanello viene utilizzato per avvisare o convocare il personale dell'hotel, come un fattorino per ritirare i bagagli. Un campanello viene solitamente posizionato alla reception o nell'area della reception. Questa emoji dà la sensazione di svegliarsi, essere vigili e pronti a servire. Usa questa emoji quando ti riferisci a un hotel, un fattorino, un fattorino, il settore dei servizi, un avviso o un promemoria. Esempio: Suona il 🛎 quando arrivi in hotel, perché il fattorino sta guardando la TV nella stanza sul retro.

Keywords: campanello, campanello da hotel, hotel, reception

Codepoints: 1F6CE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )