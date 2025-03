Ordinare il servizio in camera? Caricalo nella stanza. Gli hotel sono la tua casa lontano da casa per dormire, rilassarti e goderti la tua vacanza. Lavorando? Trasformalo in una postazione di lavoro. L'emoji dell'hotel mostra un edificio a più livelli con finestre. Alcune versioni di questa emoji hanno una lettera "H" su di esse per identificarla come un hotel. L'emoji dell'hotel può emanare una sensazione di comfort, relax, lusso o eccitazione. Usa questa emoji quando parli di viaggi, vacanze, cameriere, fattorini, servizio in camera, viaggi di lavoro e relax. Esempio: Brenda ha prenotato una suite in un 5 stelle 🏨 stasera!

Keywords: edificio, hotel

Codepoints: 1F3E8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )