Il love hotel è un luogo in cui le coppie possono esplorare i propri desideri e fantasie sessuali. I single probabilmente non si divertiranno molto in uno di questi alloggi. L'emoji del love hotel mostra un edificio a più livelli con finestre. Alcune versioni di questa emoji hanno una lettera "H" in un cuore per identificarla come un love hotel. Alcune versioni di questa emoji sono di colore rosa. L'emoji del love hotel emana sentimenti di lussuria, piacere sessuale, romanticismo, amore e intimità. Usa questa emoji quando parli di una vacanza erotica, sentimenti sessuali, romanticismo e viaggi. Esempio: John e Ruby andranno a un 🏩 questo fine settimana, quindi sto guardando i loro figli.

Copia

Keywords: amore, edificio, hotel, love hotel, motel

Codepoints: 1F3E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )