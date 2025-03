O motel é um lugar para casais explorarem seus desejos e fantasias sexuais. Pessoas solteiras provavelmente não vão se divertir muito em uma dessas acomodações. O emoji do motel mostra um prédio de vários andares com janelas. Algumas versões deste emoji têm uma letra “H” em um coração para identificá-lo como um motel para casais. Algumas versões deste emoji são em tom rosa. O emoji do hotel do amor emite sentimentos de luxúria, prazer sexual, romance, amor e intimidade. Use este emoji ao falar sobre férias eróticas, sentimentos sexuais, romance e viagens. Exemplo: John e Ruby vão a um 🏩 neste fim de semana, então estou cuidando de seus filhos.

Copiar

Keywords: amor, hotel, motel, prédio

Codepoints: 1F3E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )