Se você precisa de um emoji que diga "Te encontro embaixo da arquibancada às 4h30", "Consulta médica às 8h" ou "Estarei em casa antes das 7h", há um emoji de relógio para você . Os emojis do relógio representam todas as horas no mostrador do relógio, em incrementos de meia hora, do meio-dia à meia-noite. Que horas são? Hora dos emojis!