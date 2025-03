Incline-se para um beijo! Os beijos transmitem uma mensagem de amor, companheirismo e paquera. O emoji de rosto beijando com olhos fechados apresenta um rosto amarelo com olhos fechados, lábios franzidos e bochechas rosadas. Este emoji dá uma sensação de romance genuíno, carinho, amor, luxúria, flerte. Use este emoji se você estiver longe de seu parceiro e sentir falta do sabor de seus lábios. Você também pode usar este emoji ao falar sobre uma paixão ou ao flertar com alguém. Este emoji também pode ser usado em um tom amigável. Exemplo: “Sinto sua falta, meu amor. Mal posso esperar para 😚você”

Keywords: beijando com os olhos fechados, olhos fechados, rosto, rosto beijando com olhos fechados

Codepoints: 1F61A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )