Le love hôtel est un lieu où les couples explorent leurs désirs et leurs fantasmes sexuels. Les célibataires ne passeront probablement pas un bon moment dans l'un de ces hébergements. L'emoji de l'hôtel d'amour montre un bâtiment à plusieurs niveaux avec des fenêtres. Certaines versions de cet emoji ont une lettre "H" dans un cœur pour l'identifier comme un love hôtel. Certaines versions de cet emoji sont roses. L'emoji de l'hôtel d'amour dégage des sentiments de luxure, de plaisir sexuel, de romance, d'amour et d'intimité. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de vacances érotiques, de sentiments sexuels, de romance et de voyage. Exemple : John et Ruby vont à un 🏩 ce week-end, alors je surveille leurs enfants.

Keywords: bâtiment, love hotel

Codepoints: 1F3E9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )