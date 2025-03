Je t'aime! Le cœur rouge classique est un symbole populaire d'amour, d'affection et d'amitié profonde. La couleur des fraises et du rouge à lèvres. Les cœurs rouges sont fréquemment utilisés lors des anniversaires de mariage, de la Saint-Valentin et d'autres moments de romance, y compris une histoire d'amour avec de la nourriture, de la musique ou tout autre objet non humain.