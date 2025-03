Sei mai stato così arrabbiato e hai urlato così forte che una vena ti sta uscendo dalla testa? In tal caso, cerca la gestione della rabbia e mantieni questa emoji tra i tuoi preferiti. L'emoji simbolo della rabbia si trova molto nei fumetti per mostrare la rabbia, il fastidio e la frustrazione di un personaggio, per qualcuno o qualcosa. Un simbolo per quando miliardi di punti esclamativi non bastano.