Hai un pensiero? Perché tenerlo per te quando puoi metterlo in un fumetto. L'emoji del fumetto di pensiero mostra una bolla di pensiero simile a una nuvola. Questa emoji è simile all'emoji del fumetto ma piuttosto che avere qualcosa da dire ad alta voce, questa emoji dà la sensazione che tu stia parlando nella tua testa. Usa questa emoji quando sei immerso nei pensieri, indeciso o vuoi chiedere a qualcuno cosa sta pensando? Poiché questa emoji sembra una nuvola, alcune persone potrebbero scambiarla per una nuvola e usarla in quel contesto. Esempio: Jerry non ha idea di essere così immerso nei suoi pensieri 💭, che sta fissando Jessica.

Copia

Keywords: fumetto, nuvoletta

Codepoints: 1F4AD

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )