Questa emoji è la rappresentazione perfetta di una giornata calda ma nuvolosa. A differenza della sua controparte "Sun Behind Rain Cloud", l'aspetto morbido e soffice della nuvola di questa emoji è di colore bianco, a significare che di solito non ci sarà pioggia e il sole giallo e luminoso è nascosto solo per metà. Usa questa emoji per descrivere il tempo attuale o per prevedere le previsioni future, che è particolarmente utile per comunicare con amici e familiari quando fai piani futuri per una giornata divertente!

Keywords: nuvola, sole, sole con nuvole, sole coperto

Codepoints: 26C5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )