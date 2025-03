Questa sorridente emoji del sole raffigura un sole dall'aspetto semplice e amichevole che si vede spesso nei cartoni animati, negli spettacoli per bambini o nelle immagini disegnate frettolosamente (probabilmente da tuo figlio). Se usato letteralmente, può essere inviato alla tua cotta per menzionare goffamente il bel tempo che hai avuto ultimamente, o come un modo per invogliare le tue amiche ad andare in vacanza con te!

Keywords: faccina, sole

Codepoints: 1F31E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )