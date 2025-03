Sta andando fuori controllo! Anche se potrebbero non esserci venti di uragano, l'emoji del ciclone potrebbe spazzarti via. Fai attenzione, le cose potrebbero diventare pericolose. Usa questa emoji quando parli di tornado, cicloni e altre tempeste di vento. Puoi anche usarlo per descrivere qualcuno che è molto disordinato.