Un grande passo per l'umanità! Gli astronauti sono alcuni degli scienziati più interessanti sulla terra o al di fuori di essa. Queste persone amanti dello spazio sono sempre alla ricerca di nuove scoperte galattiche. L'emoji dell'astronauta mostra una persona con una tuta spaziale bianca e un casco spaziale. L'emoji dell'astronauta è disponibile in diverse tonalità della pelle e sessi. Questa emoji interstellare è legata allo spazio, alla scienza, ai razzi, alle stazioni spaziali, alla gravità zero, alla luna, ai pianeti e alla galassia. Usa questa emoji per descrivere una missione spaziale, un astronauta o qualcuno che ama lo spazio. Esempio: possiamo vedere il nuovo film di Apollo? Sono ossessionato dai ragazzi con le tute spaziali 🧑‍🚀🧑‍🚀🧑‍🚀

Keywords: astronauta, razzo

Codepoints: 1F9D1 200D 1F680

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )