Pioggia pioggia vai via. Oh aspetta, quella è una tempesta di fulmini in piena regola. La nuvola con l'illuminazione e l'emoji della pioggia rappresenta una brutta tempesta. Puoi usare questa emoji per descrivere condizioni meteorologiche pericolose o un'intensa tempesta come un uragano o una tempesta tropicale. Mettiti al riparo, non vuoi bagnarti sotto la pioggia.