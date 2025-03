Aguente firme, um ciclone está chegando! Oh, isso é apenas o emoji. Feche um! O emoji de ciclone mostra um símbolo de ciclone circular. O tipo de símbolo circular ou espiral varia de acordo com o teclado emoji. O emoji do ciclone pode transmitir uma sensação de pânico, perigo, angústia ou medo. Este emoji é frequentemente associado a grandes tempestades como tornados, ciclones e furacões. Você pode usar este emoji para falar sobre uma tempestade ou para descrever alguém que é tão bagunceiro que parece que um ciclone os segue por toda parte. Exemplo: um 🌀 atingiu a mesa de Gina?

Copiar

Keywords: ciclone, furacão, twister, zonzo

Codepoints: 1F300

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )