Kumapit sa mahal na buhay, may darating na bagyo! Oh, iyon lang ang emoji. Malapit na! Ang cyclone emoji ay nagpapakita ng isang pabilog na simbolo ng cyclone. Ang uri ng pabilog o spiral na simbolo ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang cyclone emoji ay maaaring magbigay ng pakiramdam o gulat, panganib, pagkabalisa o takot. Ang emoji na ito ay madalas na nauugnay sa malalaking bagyo tulad ng mga buhawi, bagyo, at bagyo. Magagamit mo ang emoji na ito para pag-usapan ang tungkol sa isang bagyo, o para ilarawan ang isang taong napakagulo, tila sinusundan sila ng bagyo sa lahat ng dako. Halimbawa: Natamaan ba ng 🌀 ang mesa ni Gina?

Keywords: bagyo, buhawi, ipu-ipo, nahihilo, panahon

Codepoints: 1F300

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )