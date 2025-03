Ang emoji ng oso ay mukha lamang o ulo ng isang oso at mukhang cartoonish at cuddly tulad ng isang teddy bear. Ang cute ng bear face emoji na ito, pero huwag kang magkakamali. Ang mga oso ay malalaking makapangyarihang mammal, na hindi dapat bilangin. Hindi mo dapat yakapin ang isang ligaw na oso kung pinahahalagahan mo ang iyong kaligtasan. Huwag kailanman makakuha sa pagitan ng isang momma bear at ang kanyang mga anak.