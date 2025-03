Ang Koala ay kilala bilang matamis at magiliw na mascot ng Australia. Ito ay nauugnay sa cuteness, aliw at ngiti. Ang koala bear ay isa ring napakasikat na opsyon para sa mga laruang stuffed animal ng mga bata dahil kilala ang mga ito na napakatamis. Ang mga koala bear ay nakatira sa Australia. Nakatambay sila sa mga puno ng eucalyptus at kumakain ng mga dahon buong araw.