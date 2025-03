Ang panda bear ay isang minamahal na hayop at isa sa pinakasikat na hayop sa China. Ang Panda emoji ay nagpapakita ng itim at puting mukha ng panda bear. Ang mga panda sa pangkalahatan ay napakalaki sa laki at itim at puti ang kulay. Ang mga Panda ay kabilang sa mga pinakamagandang hayop sa planeta at nagbibigay ng pakiramdam ng kariktan at pagmamahal. Gamitin ang emoji na ito kapag tumutukoy sa mga panda o tumutukoy sa isang bagay na kaibig-ibig o cute Halimbawa: "Napaka-cute niyan, gusto ko lang iuwi"