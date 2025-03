L'ours panda est un animal bien-aimé et est l'un des animaux les plus célèbres de Chine. L'emoji Panda montre le visage noir et blanc de l'ours panda. Les pandas sont généralement de très grande taille et sont de couleur noire et blanche. Les pandas sont parmi les plus beaux animaux de la planète et dégagent un sentiment de gentillesse et d'amour. Utilisez cet emoji lorsque vous faites référence à des pandas ou à quelque chose d'adorable ou de mignon Exemple : "Ce 🐼 est si mignon, je veux juste le ramener à la maison"

