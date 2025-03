Cet emoji représente les grands rois du Nord : l'ours polaire. Ces cousins blancs et hivernaux de l'ours sont grands et féroces, surtout lorsque leurs petits sont menacés. Cependant, ils sont également victimes du changement climatique et du réchauffement climatique, car leurs maisons fondent littéralement. Envoyez cet emoji à vos amis pour leur rappeler d'être plus conscients de la pollution qu'ils créent.