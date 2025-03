Ang mga action at adrenaline junkies ay tumungo sa mga bundok sa taglamig upang tumakbo sa mga dalisdis sa mga snowboard. Ang snowboard emoji ay nagpapakita ng larawan ng isang tao na nakasuot ng outdoor gear na nakasakay sa snowboard. Ang snowboard emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang winter sport, isang snowboarder o kahit isang ski resort kung saan sumasakay ang mga snowboarder. Maaari din itong gamitin upang kumatawan sa aksyon, adrenaline o mga pista opisyal sa taglamig. Halimbawa: "Ngayong katapusan ng linggo ay maggugutay tayo ng mga dalisdis! 🏂🏻

Keywords: niyebe, ski, snow, snowboard, snowboarder

Codepoints: 1F3C2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )