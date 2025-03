Questa emoji mette in mostra un normale ombrello, rivolto verso il basso ad angolo o in diagonale, come se lasciasse defluire la pioggia. Questa è l'emoji perfetta da inviare ad amici e parenti per avvertirli dell'imminente maltempo e per ricordare loro di portare un ombrello per proteggersi.

Copia

Keywords: ombrello chiuso, pioggia

Codepoints: 1F302

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )