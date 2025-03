L'emoji dell'ombrello a terra mostra un ombrello a strisce rosse, blu o arcobaleno. Alcune piattaforme includono la sabbia che indica una spiaggia, mentre altre mostrano l'ombrellone a terra. Questa emoji può essere usata per simboleggiare il relax o una giornata in spiaggia. Potrebbe anche essere usato per dire che il clima estivo è qui.

Keywords: meteo, ombrellone, sole, spiaggia, vacanza

Codepoints: 26F1 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )