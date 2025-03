Gli occhiali da sole sono un simbolo di "freddezza", ma il loro uso principale è quello di bloccare il sole dagli occhi. L'emoji degli occhiali da sole mostra un semplice paio di occhiali da sole, solitamente di colore nero. Gli occhiali da sole sono disponibili in molti stili diversi e sono spesso visti come un punto fermo della moda. Usa l'emoji degli occhiali da sole quando parli di qualcosa di luminoso, di bello o di alla moda. Puoi anche usare questa emoji quando parli di uscire o di fare un viaggio. “Elvis era così figo 🕶️ Ho bisogno di un paio di occhiali da sole per farmi sembrare figo come lui.

Keywords: occhiali da sole, occhiali scuri

Codepoints: 1F576 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )