La notte con le emoji delle stelle mostra un bellissimo paesaggio urbano di notte con le luci delle stelle nel cielo e gli edifici hanno delle luci all'interno. In alcune versioni c'è anche una falce di luna nel cielo. Ti sta invitando a sederti alla finestra e goderti il cielo notturno. Questa emoji può essere utilizzata per qualsiasi cosa relativa alla vita notturna o alla vita di città. Abbinalo all'emoji dell'uomo che balla o della donna che balla per dire che sei pronto per una serata in città!

Keywords: notte, notte stellata, stelle

Codepoints: 1F303

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )