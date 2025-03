Questa emoji presenta un cuore rosa o rosso che si espande per comunicare un sentimento d'amore crescente e in espansione. Se qualcosa ti tocca veramente le corde del cuore, questo è il modo per dimostrarlo. Perfetto per gli ex grinch che hanno cambiato idea.

Keywords: amore, cuore, cuore che cresce, emozionato, nervoso

Codepoints: 1F497

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )