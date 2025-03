Non svegliarti dal tuo sonno, bella addormentata! Beh, anche se provassi a svegliarti, la grossa bolla di moccio che esce dal tuo naso mi mostra che non sarei in grado di svegliarti se ci provassi. L'emoji della faccia assonnata mostra una faccia con gli occhi chiusi, la bocca aperta e una grande bolla di muco sopra la bocca. Alcune persone scambiano la bolla del moccio per una lacrima, quindi questa emoji è anche usata per mostrare delusione o tristezza per qualcosa. Usa questa emoji quando parli di sonno o tristezza. Esempio: "La mamma russa così forte, deve essere molto stanca 😪"

Keywords: assonnato, dormire, faccina, faccina assonnata, sonno

Codepoints: 1F62A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )