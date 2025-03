Não acorde do seu sono, bela adormecida! Bem, mesmo se eu tentasse acordá-lo, a grande bolha de ranho saindo do seu nariz me mostra que eu não seria capaz de acordá-lo se tentasse. O emoji de rosto sonolento mostra um rosto com os olhos fechados, a boca aberta e uma grande bolha de ranho acima da boca. Algumas pessoas confundem a bolha de ranho com uma lágrima, então esse emoji também é usado para mostrar desapontamento ou tristeza com alguma coisa. Use este emoji ao falar sobre sono ou tristeza. Exemplo: “Mamãe está roncando tão alto, ela deve estar muito cansada 😪”

Keywords: rosto, rosto com sono, rosto sonolento

Codepoints: 1F62A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )