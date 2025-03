Uau! Olhe para essas bolsas sob seus olhos. Parece que é hora de você dormir um pouco. O emoji de cara de sono mostra um rosto com os olhos fechados, a boca em forma de ronco e o Z no topo do rosto significando que alguém está dormindo. Use este emoji se estiver muito cansado, ou falando sobre algo desinteressante e te fazendo dormir. Pode ser usado de maneira séria ou alegre e também pode ser usado para expressar sua desaprovação em algo que precisa de um pouco mais de tempero e emoção. Exemplo “Eu realmente não estou ansioso para a aula de história do professor Kim hoje. A aula dela me faz 😴

Copiar

Keywords: rosto, rosto dormindo, sono, zzz

Codepoints: 1F634

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )