Ouah! Regardez ces poches sous vos yeux. Il semble qu'il soit temps pour vous de dormir un peu. L'emoji du visage endormi montre un visage avec les yeux fermés, la bouche en forme de ronflement et des Z en haut du visage signifiant que quelqu'un dort. Utilisez cet emoji si vous êtes vraiment fatigué, ou si vous parlez de quelque chose qui n'est pas intéressant et qui vous endort. Il peut être utilisé de manière sérieuse ou légère et peut également être utilisé pour exprimer votre désapprobation face à quelque chose qui a besoin d'un peu plus de piquant et d'excitation. Exemple "Je n'ai vraiment pas hâte d'assister à la conférence d'histoire du professeur Kim aujourd'hui. Sa classe me fait 😴

Keywords: sommeil, visage, visage somnolent, zzz

Codepoints: 1F634

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )