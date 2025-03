Wow! Tingnan ang mga bag sa ilalim ng iyong mga mata. Mukhang oras na para matulog ka. Ang emoji ng sleepy face ay nagpapakita ng mukha na nakapikit, ang bibig sa hugis ng hilik at Z sa tuktok ng mukha na nagpapahiwatig na may natutulog. Gamitin ang emoji na ito kung talagang pagod ka, o nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi kawili-wili at nagpapatulog sa iyo. Maaari itong gamitin sa seryoso o magaan na paraan at maaari ding gamitin upang ipahayag ang iyong hindi pag-apruba sa isang bagay na nangangailangan ng kaunting pampalasa at pananabik dito. Halimbawa "Hindi ko talaga inaabangan ang lecture ngayon ni professor Kim sa kasaysayan. Yung klase niya ginagawa ako 😴

Keywords: humihilik, inaantok, mukha, natutulog, tulog

Codepoints: 1F634

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )