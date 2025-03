Il est temps de compter les moutons et d'aller dormir. L'emoji du visage du premier quartier de lune est une excellente option pour adoucir votre texte de bonne nuit. L'emoji du visage du premier quartier de lune montre une lune en forme de croissant avec un œil ouvert, un nez et un sourire. Cet emoji dégage une sensation de confort, de repos et d'heure du coucher. Cet emoji est souvent associé au comptage des moutons, aux berceuses, au sommeil, à la nuit et à la chambre. Exemple : Sonya, l'heure du coucher est bien passée. 🌛 Je t'appellerai demain.

Copie

Keywords: lune, premier quartier de lune avec visage

Codepoints: 1F31B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )