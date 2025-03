Não olhe para mim com aqueles olhos de cachorrinho. O emoji de rosto suplicante é usado para implorar ou implorar por algo. O emoji de rosto suplicante mostra um rosto amarelo com olhos bem abertos e cheios de lágrimas, sobrancelhas levantadas e uma pequena carranca. Este emoji é semelhante ao olhar que uma criança faz quando está dizendo “posso, por favor, ficar com o doce mamãe” ou quando seu cachorro está dizendo “posso, por favor, provar aquela pizza deliciosa”. Use este emoji quando precisar implorar ou implorar por algo. Exemplo: Podemos, por favor, ir à praia amanhã? 🥺

Keywords: implorando, olhar de cachorrinho, perdão, rosto implorando

Codepoints: 1F97A

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )