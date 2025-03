Ne me regarde pas avec ces yeux de chiot. L'émoji du visage suppliant est utilisé pour implorer ou mendier quelque chose. L'emoji du visage suppliant montre un visage jaune avec des yeux grands ouverts et remplis de larmes, des sourcils levés et un petit froncement de sourcils. Cet emoji est similaire au regard qu'un enfant fait lorsqu'il dit "Puis-je avoir la maman de bonbons s'il vous plaît" ou lorsque votre chien dit "Puis-je s'il vous plaît avoir un avant-goût de cette délicieuse pizza". Utilisez cet emoji lorsque vous avez besoin de mendier ou de plaider pour quelque chose. Exemple : Peut-on aller à la plage demain ? 🥺

Keywords: pitié, supplication, visage implorant, yeux de chiens battus

Codepoints: 1F97A

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )