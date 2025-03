Os sinos do casamento estão tocando? O amor deve estar no ar. O emoji de casamento mostra uma estrutura com porta de entrada, janelas e uma cruz no telhado. Embora o estilo específico varie de acordo com o teclado emoji, muitas versões mostram um prédio rosa com um coração, significando amor. O emoji de casamento é comumente usado quando se fala sobre uma capela de casamento ou um par de pombinhos dando um nó. Use este emoji quando quiser conversar sobre os noivos, casamento, amor ou planejamento de casamento. Exemplo: John e Kim se casam na sexta-feira 💒. O que eu devo vestir?

Keywords: capela, capela de casamento, casamento, romance

Codepoints: 1F492

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )