Que a paz esteja com você. As pombas são um símbolo de paz, esperança e unidade. Existem centenas de espécies de pombas em todo o mundo. Certas pombas brancas costumam ser soltas durante cerimônias de casamento ou serviços memoriais para homenagear alguém especial. O emoji de pomba mostra uma pomba branca com as asas estendidas, carregando um ramo de oliveira. O ramo de oliveira é um símbolo de paz. O emoji de pomba transmite um sentimento de unidade, reconciliação, paz, alegria, perdão e também pode ter um tom religioso. Use este emoji ao falar sobre pombas, pássaros, paz, amor e natureza. Exemplo: Foi tão lindo quando lançaram centenas de 🕊️ no enterro do vovô.

Keywords: animal, ave branca, pássaro, paz, pomba, pomba branca

Codepoints: 1F54A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )