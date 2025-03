O emoji canguru mostra o marsupial saltador e boxeador nativo da Austrália: o canguru! Mamães cangurus carregam seus bebês em bolsas. Os cangurus são os emojis perfeitos para usar ao discutir animais únicos no mundo, a cultura australiana ou ao falar com alguém que você gostaria de manter perto do coração, como um bebê joey em uma bolsa.

Keywords: austrália, canguru, joey, marsupial, pula

Codepoints: 1F998

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )