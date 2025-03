Mime-me com uma manicure, por favor! O emoji de esmalte mostra uma mão com as unhas sendo polidas. O emoji vem em uma variedade de tons de pele e gêneros diferentes. O esmalte de unha é aplicado nas unhas dos dedos para ajudar a protegê-las ou decorá-las. É frequentemente associado a se sentir bonita, autocuidado e beleza. Use este emoji ao falar sobre manicure, sentir-se bonita, ser mimada ou cuidar de si mesma. Exemplo: “Estou tão animado para o sábado de autocuidado. Estou ficando 💅acabado”

Copiar

Keywords: cosméticos, esmalte, esmalte de unha, unhas

Codepoints: 1F485

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )