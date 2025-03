Esses modificadores de tom de pele permitem que os caracteres emoji de pessoas e partes do corpo representem uma população mais diversificada de seres humanos. Emojis que representam pessoas e partes do corpo podem ser renderizados com tons de pele que variam do claro ao escuro. As cores do tom de pele são baseadas na escala de Fitzpatrick, uma medida padrão para tons de pele. Os emojis de tom de pele claro se correlacionam com os tipos um e dois de Fitzpatrick. Os tons de pele claros médios correspondem ao tipo três de Fitzpatrick. Os emojis de tom de pele médio são mapeados para Fitzpatrick tipo quatro. Os emojis de tom de pele escuro médio e escuro usam os tipos cinco e seis de Fitzpatrick, respectivamente. Se você está procurando emojis que celebram a diversidade, considere aproveitar as muitas variantes de tons de pele disponíveis.