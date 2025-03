Ces modificateurs de teint permettent aux caractères emoji pour les personnes et les parties du corps de représenter une population plus diversifiée d'êtres humains. Les emojis qui représentent des personnes et des parties du corps peuvent être rendus avec des tons de peau allant du clair au foncé. Les couleurs de teint sont basées sur l'échelle de Fitzpatrick, une mesure standard pour les nuances de teint. Les emojis au teint clair correspondent aux types Fitzpatrick un et deux. Les tons de peau moyennement clairs correspondent au Fitzpatrick de type trois. Les emojis de teint moyen correspondent au type quatre de Fitzpatrick. Les emojis aux tons de peau moyennement foncés et foncés utilisent respectivement les types cinq et six de Fitzpatrick. Si vous recherchez des emojis qui célèbrent la diversité, pensez à profiter des nombreuses variantes de teint disponibles.