Cet emoji de pompier représente les hommes et les femmes très courageux qui accomplissent la tâche dangereuse de combattre les flammes, d'éteindre les incendies et d'être les premiers intervenants. L'emoji représente un pompier ou une pompière, avec ou sans hache, et dans des tons de peau et des uniformes variés. Certains de ces emojis de pompiers portent même des rayures jaunes et rouges. Et tous portent le casque de pompier emblématique avec sa couronne arrondie ou légèrement pointue, sa courte visière avant et sa longue visière arrière, qui protège les pompiers des chutes de cendres. Dommage que le Dalmatien ne soit pas inclus.

Keywords: camion de pompiers, pompier

Codepoints: 1F9D1 200D 1F692

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )