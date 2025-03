Sto inviando questa lettera con amore! L'emoji della lettera d'amore è il modo perfetto per esprimere il tuo amore per qualcuno. L'emoji mostra una busta bianca sigillata con un cuore rosso. Questa emoji può essere usata spesso da amici di penna che sono amanti segreti e non possono vedersi di persona. Anche tua nonna o tua madre potrebbero usarlo se non le vedi da un po'! Usa questa emoji quando scrivi sull'amore o mandi affetto e romanticismo. Esempio: “Romeo, vorrei essere lì per baciarti. Mando amore a distanza 💌”

Keywords: busta con cuore, cuore, lettera d’amore, romanticismo

Codepoints: 1F48C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )