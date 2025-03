¡Le envío esta carta con amor! El emoji de carta de amor es la manera perfecta de expresar tu amor por alguien. El emoji muestra un sobre blanco sellado con un corazón rojo. Este emoji puede ser utilizado con frecuencia por amigos por correspondencia que son amantes secretos y no pueden verse en persona. ¡Tu abuela o tu mamá también pueden usarlo si no las has visto en mucho tiempo! Use este emoji cuando escriba sobre el amor o envíe algo de afecto y romance. Ejemplo: “Romeo, ojalá pudiera estar ahí para besarte. Enviando amor desde la distancia 💌”

Keywords: amor, carta, carta de amor, corazón, correo

Codepoints: 1F48C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )